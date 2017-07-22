Голими цицьками проти диктатури - активістка "Фемен" оголилася перед президентами

Оголеними грудьми проти диктатури! Сьогодні в Києві стався акт секс-екстремізму під час зустрічі Порошенка з Лукашенком. На Банковій, на самому початку переговорів, темношкіра дівчина вибігла перед камерами з оголеним бюстом, на якому було написано "Живе Бєлорусь". Це ж саме гасло вона й викрикувала.

Охорона одразу вивела порушницю із зали. Згодом з'ясували: її звуть Анжеліна Діаш, вона активістка руху "Фемен". На зустріч її пустили як журналістку. У "Фемен" вже взяли відповідальність за акцію на себе. Кажуть - це протест проти диктатури Лукашенка.