До Києва везуть ікону - свідка хрещення Володимира

Вже за тиждень до Києва привезуть Зимненський образ Божої матері. Це одна з одинадцяти чудотворних ікон, що нині подорожують Україною. І саме Зимненський образ - найдревніший, бо був свідком хрещення святого Володимира.



За переказами, за рік до навернення у християнство князь Володимир Великий осліп. Тоді його майбутня дружина - візантійська княжна Анна - порадила монарху охреститися. Він послухався. І сталося диво - зір повернувся.