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До Києва везуть ікону - свідка хрещення Володимира

22 липня 2017, 13:04
До Києва везуть ікону - свідка хрещення Володимира

Вже за тиждень до Києва привезуть Зимненський образ Божої матері. Це одна з одинадцяти чудотворних ікон, що нині подорожують Україною. І саме Зимненський образ - найдревніший, бо був свідком хрещення святого Володимира.

За переказами, за рік до навернення у християнство князь Володимир Великий осліп. Тоді його майбутня дружина - візантійська княжна Анна - порадила монарху охреститися. Він послухався. І сталося диво - зір повернувся.

Общество, свідок

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