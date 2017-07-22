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Завершився п'ятиденний офіційний візит британського принца Вільяма і Кейт Мідлтон в Польщу та Німеччину

22 липня 2017, 16:20
Завершився п'ятиденний офіційний візит британського принца Вільяма і Кейт Мідлтон в Польщу та Німеччину

Останній день подружжя провело не менш активно, ніж попередні. Вранці вони вирушили на поїзді до Гамбурга, поспілкувавшись перед цим із шанувальниками на вокзалі.

Кейт вибрала для виходу бузкову сукню від британського дизайнера Емілії Вікстед і туфлі на підборах Джанвіто Россі. У Гамбурзі герцог і герцогиня Кембриджзькі відвідали Морський музей і знамениту Ельбську філармонію, де нещодавно насолоджувалися концертом Дональд і Меланія Трамп. Кейт не тільки послухала музикантів, а й сама спробувала диригувати оркестром. У програмі відвідин також був авіабудівельний завод. Дітям Вільяма і Кейт там так сподобалося, що вони не хотіли летіти додому.

Общество, свідок

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