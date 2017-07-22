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На Львівщині стартує гірське ралі

22 липня 2017, 17:55
На Львівщині стартує гірське ралі

Запах паленої резини, шалена швидкість та адреналін, що зашкалює. Поблизу Трускавця вже розпочалися перші пробні заїзди ралійників. Змагання проводять в гірській місцевості біля села Уличного. Урочиста церемонія відкриття відбудеться завтра, а поки пропонуємо подивитися, що роблять пілоти та їхні команди напередодні перегонів.

Окрім професійних ралійних авто, які були випущені під гонки, участь у змаганнях беруть також і звичайні цивільні автомобілі, правда дещо переобладнані.

Общество, свідок

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