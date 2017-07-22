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На Сумщині колишній залицяльник наджорстоко зарізав дівчину і наклав на себе руки

22 липня 2017, 22:21
На Сумщині колишній залицяльник наджорстоко зарізав дівчину і наклав на себе руки

Тридцять п'ять ударів ножем. На Сумщині молодик просто на очах у десятирічної школярки жорстоко зарізав її сестру. Сімнадцятирічну дівчину вбив її колишній хлопець, і уявіть - удари були такі сильні, що ніж зігнувся. Після цього молодик наклав на себе руки.

Цього року Людмила закінчила школу та мала безліч рожевих планів. Чи може бодай щось виправдати нелюдський вчинок ображеного хлопця, який закреслив це майбутнє?

свідок, Секс и чувства, Убийства

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Как-то папа себя не естесственно ведет. А девченку реально очень жаль, пацан скотина тупая
Макар 22.07.2017, 22:49 ответить

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