Активістку "Фемен" суд відпустив під особисте зобов'язання

Анжеліну Діаш, яка оголила груди перед Порошенком та Лукашенком під час вчорашньої зустрічі на Банковій, суд відпустив просто із зали під особисте зобов'язання. Її дії правоохоронці кваліфікували як хуліганство та підробку документів, а саме журналістського посвідчення.

Окрім демонстрації своїх "принад", Анжеліна Діаш вже встигла прославитися епатажними витівками. У листопаді торік вона намагалася кувалдою розбити фрагмент Берлінської стіни в Києві. Також виходила на протести проти запровадження безвізового режиму з ЄС. А вчорашня акція - це був персональний "привіт" білоруському лідеру.