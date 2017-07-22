Нагадати пароль | Реєстрація
Неділя, 23 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Активістку "Фемен" суд відпустив під особисте зобов'язання

22 липня 2017, 23:39
Активістку "Фемен" суд відпустив під особисте зобов'язання

Анжеліну Діаш, яка оголила груди перед Порошенком та Лукашенком під час вчорашньої зустрічі на Банковій, суд відпустив просто із зали під особисте зобов'язання. Її дії правоохоронці кваліфікували як хуліганство та підробку документів, а саме журналістського посвідчення.

Окрім демонстрації своїх "принад", Анжеліна Діаш вже встигла прославитися епатажними витівками. У листопаді торік вона намагалася кувалдою розбити фрагмент Берлінської стіни в Києві. Також виходила на протести проти запровадження безвізового режиму з ЄС. А вчорашня акція - це був персональний "привіт" білоруському лідеру.

Общество, свідок, Суды, Хулиганство

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
Надо было им пи..ду показать а не сиськи
Изя 23.07.2017, 00:15 ответить

Зараз в ефірі НТН

Викрадення Фредді Хайнекена
Викрадення Фредді Хайнекена
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab