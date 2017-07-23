Епідемія суїциду в Чернігові

У Чернігові з початку року 20 людей вкоротили собі віку. У тринадцяти випадках поліція встановила винних у доведенні до такого стану. Жертви стріляють у себе з рушниць і лізуть у зашморг. Психологи кажуть, що ймовірного самогубцю можна розгледіти, варто просто бути уважними до своїх рідних.



Зазвичай психологи радять рідним бути уважними одне до одного. Якщо людина реально готується до суїциду: роздає цінні речі та прощається з друзями - варто умовити його звернутися до психолога. Гірше, коли самогубство імпульсивне. Його передбачити неможливо.