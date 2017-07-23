Як не стати жертвою банківських аферистів

Щонайменше дві з половиною тисячі українців лише за півроку постраждали від так званих банківських аферистів. Вони телефонують своїм жертвам, представляються працівниками фінустанови, і врешті отримують усю інформацію про картки клієнтів. А далі вже стають власниками чужих грошей.

Вберегтись від так званих банківських аферистів доволі просто. Якщо вас просять назвати будь-які дані про банківську карту, одразу припиняйте розмову. І в жодному разі не розміщуйте своїх особистих даних в соціальних мережах. Адже ваші гроші можуть раптом перейти у чиїсь недобрі руки.