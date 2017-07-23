Малолітні бандити з Чернігівщини напали на 91-річного дідуся

Двоє підлітків пограбували 91-річного ветерана, інваліда війни. Все сталося на Чернігівщині. Пенсіонера збили з ніг і забрали всі гроші, що були в оселі, й потім пішли святкувати успіх. Та парочку вже за кілька годин затримали правоохоронці. І тепер рідні нападників раптом заговорили про родове прокляття, і що хлопці були одержимі.



Нині поліція відкрила кримінальне провадження за пограбування. Можливо, ці двоє підлітків таки сядуть за ґрати. Адже вже мають умовний термін.