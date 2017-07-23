Нагадати пароль | Реєстрація
Неділя, 23 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Малолітні бандити з Чернігівщини напали на 91-річного дідуся

23 липня 2017, 12:18
Малолітні бандити з Чернігівщини напали на 91-річного дідуся

Двоє підлітків пограбували 91-річного ветерана, інваліда війни. Все сталося на Чернігівщині. Пенсіонера збили з ніг і забрали всі гроші, що були в оселі, й потім пішли святкувати успіх. Та парочку вже за кілька годин затримали правоохоронці. І тепер рідні нападників раптом заговорили про родове прокляття, і що хлопці були одержимі.

Нині поліція відкрила кримінальне провадження за пограбування. Можливо, ці двоє підлітків таки сядуть за ґрати. Адже вже мають умовний термін.

Драки и насилие, Ограбления, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Фільм "Позаземний"
Фільм "Позаземний"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab