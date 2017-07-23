Відбулася урочиста церемонія відкриття Чемпіонату України з авторалі "Галицький Стандарт"

Метри автоспорту з'їхалися до Львівщини. Там стартує чемпіонат України з гірських перегонів. Вони будуть екстремальними, шлях пролягатиме через населені пункти.



Сьогодні пілоти та їх техніки налаштовували свої автомобілі та вивчали трасу. Вона прокладена через карпатські ліси та є, напевно, однією з найбільш складних в Україні. Болідам доведеться долати гравійне та грунтове покриття. Також пілоти будуть їхати через 3 населені пункти.