В центрі Одеси пролунав потужний вибух - рвонули "Жигулі"

Все сталося буквально кілька годин тому. Лише якимось дивом ніхто з людей не постраждав. Від машини залишився тільки вигорілий металевий каркас, а вибухова хвиля була така потужна, що в будівлях поряд повилітали шибки. Вже за кілька хвилин після жахіття на місце прибули пожежники та правоохоронці.

Експерти вже з'ясували, авто підірвали навмисно! Вибуховий пристрій заклали під заднім лівим пасажирським місцем. Тип вибухівки зараз з'ясовують. Відомо, що "Жигулі" зареєстровані на 68-річного мешканця Дніпра. Люди кажуть: машина кілька днів була припаркована на місці вибуху.