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У Луцьку горів готельно-ресторанний комплекс

24 липня 2017, 17:20
У Луцьку горів готельно-ресторанний комплекс

Мешканці сусідніх будинків розповіли: почули, як пролунав сильний вибух. Від жаху люди повибігали надвір і побачили вже охоплену вогнем будівлю. Пожежники приїхали швидко. Вони встигли евакуювати мешканців готелю. Люди надихалися чадом, утім від ушпиталення відмовилися. Вогняну ж стихію вдалося приборкати лише за кілька годин.

Зараз експерти з'ясовують, від чого зайнялося. Люди ж припускають - хтось жбурнув у будівлю коктейль Молотова.

Пожары, свідок

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