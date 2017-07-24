У Луцьку горів готельно-ресторанний комплекс

Мешканці сусідніх будинків розповіли: почули, як пролунав сильний вибух. Від жаху люди повибігали надвір і побачили вже охоплену вогнем будівлю. Пожежники приїхали швидко. Вони встигли евакуювати мешканців готелю. Люди надихалися чадом, утім від ушпиталення відмовилися. Вогняну ж стихію вдалося приборкати лише за кілька годин.

Зараз експерти з'ясовують, від чого зайнялося. Люди ж припускають - хтось жбурнув у будівлю коктейль Молотова.