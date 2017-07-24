Масштабні пожежі та рекордні зливи - де у світі лютує негода?

18 лісових пожеж одразу вирують в Албанії. У вогні навіть околиці столиці - Тірани. Стихія не вщухає вже не одну добу й охопила майже всі регіони країни. З негодою борються півтори сотні пожежних, 30 машин, 54 добровольці, 50 співробітників сил швидкого реагування, допомагають навіть гелікоптери!

Тим часом лісові пожежі в Каліфорнії вже підступають до округу Лос-Анджелес - міста заможних і знаменитих. Пожежа швидко розповсюджується і вже вирує на схилах гір, куди не можуть підлетіти пожежні літаки з водою. Через це вогнеборці не можуть дістатися до джерел займання. У вогні 8 гектарів лісів та чагарників, ось-ось можуть зайнятися десятки будинків у передмісті Лос-Анджеласа - Ла-Верна. Мова вже йде про добровільну евакуацію. Інформації про жертв поки немає.

У Японії ж - рекордні зливи! Затоплено майже півтисячі будинків. Повені залили 17 муніципалітетів префектури Акіта. Зливи призвели до перебоїв в роботі залізничного транспорту. Телеканали демонструють кадри затоплених доріг, обвали укріплень залізниць.

Тим часом дороги і досі перекриті на південному острові в Новій Зеландії через повінь, яку в суботу приніс Антарктичний циклон. Температура подекуди впала до нуля, а в горах і до мінус п'яти. Надзвичайний стан оголосили у 4 містах. Через повінь влада евакуювала півтори тисячі людей у притулки.