Авторка петиції проти перейменування проспекту Ватутіна домоглася відповідного судового рішення

Процес зміни назви проспекту Ватутіна в Києві на Романа Шухевича призупинений. Так ухвалив Апеляційний суд столиці. Незабаром мають опублікувати й рішення. Це - результат справжніх баталій у судовій залі. Служителі Феміди не задовільнили чотири апеляції представників Інституту національної пам'яті, політиків та адвоката одного з мешканців проспекту Ватутіна, які за присвоєння проспекту імені командувача УПА Шухевича.

На сайті ж Київради петиція проти перейменування проспекту набрала більше 10 тисяч голосів.