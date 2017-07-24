Авторка петиції проти перейменування проспекту Ватутіна домоглася відповідного судового рішення
24 липня 2017, 20:52
Процес зміни назви проспекту Ватутіна в Києві на Романа Шухевича призупинений. Так ухвалив Апеляційний суд столиці. Незабаром мають опублікувати й рішення. Це - результат справжніх баталій у судовій залі. Служителі Феміди не задовільнили чотири апеляції представників Інституту національної пам'яті, політиків та адвоката одного з мешканців проспекту Ватутіна, які за присвоєння проспекту імені командувача УПА Шухевича.
На сайті ж Київради петиція проти перейменування проспекту набрала більше 10 тисяч голосів.