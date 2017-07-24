Унікальний центр допомоги відкрили на Вінниччині

Організація хоч і добровільна, утім має значну перевагу - швидкість реагування на будь-яку надзвичайну подію! Це - добровільна пожежна дружина. Пан Ус, професійний рятувальник на пенсії, коли дізнався, що в Жданівці має з'явитися центр допомоги, не вагаючись вирішив повернутися до улюбленої справи й очолив частину. Тепер в підпорядкуванні пана Уса колишні військовий, вчитель фізкультури, водій, будівельники та різнороб. Ці ентузіасти вже пройшли медобстеження, навчання та підтвердили кваліфікацію. Та у Жданівці пішли далі. Облаштували ще й кабінет для дільничного, він працюватиме в команді із вогнеборцями. Так само пощастить і медикові. Автівку придбали і для нього теж.

Саме відколи тут відбулося об'єднання громад, люди стали спроможні утримувати власну службу порятунку, каже голова селища. Заробітну платню рятувальникам сплачуватиме теж громада. Вже від завтра центр працюватиме цілодобово.