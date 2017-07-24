У столиці поліцейські цілу ніч ганялися за п'яним співробітником держохорони

Шалена "Шкода" мчала сонною Оболонню, водій ігнорував усі правила дорожнього руху, як і вимогу патрульних зупинитися. Ті почали переслідування. Знайшли машину порушника у дворі Оболонського управління поліції!

Від водія тхнуло алкоголем. Утім, проходити тест на драгері він відмовився. Натомість нахабно розмахував посвідченням, мовляв, велика шишка. Та тепер співробітнику держохорони Сергію Подолянку загрожують штраф і, ймовірно, звільнення з роботи.