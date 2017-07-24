Багаторазовий олімпійський чемпіон з плавання Майкл Фелпс програв білій акулі

Абсолютний рекордсмен за кількістю нагород в історії Олімпійських ігор, американський плавець змагався з морським хижаком у стометрівці для шоу на каналі "Дискавері". Запливом Фелпс хотів довести, що рівних йому немає, навіть серед морських мешканців.

Спортсмена називали "Летючою рибою". Він одягнув гідрокостюм і спеціальні ласти. Акула ж пливла за шматком м'яса й обігнала олімпійського чемпіона майже на півтори секунди. Після поразки прославлений спортсмен сказав, що прагне реваншу! Але коли вода буде теплішою.