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Багаторазовий олімпійський чемпіон з плавання Майкл Фелпс програв білій акулі

24 липня 2017, 23:37
Багаторазовий олімпійський чемпіон з плавання Майкл Фелпс програв білій акулі

Абсолютний рекордсмен за кількістю нагород в історії Олімпійських ігор, американський плавець змагався з морським хижаком у стометрівці для шоу на каналі "Дискавері". Запливом Фелпс хотів довести, що рівних йому немає, навіть серед морських мешканців.

Спортсмена називали "Летючою рибою". Він одягнув гідрокостюм і спеціальні ласти. Акула ж пливла за шматком м'яса й обігнала олімпійського чемпіона майже на півтори секунди. Після поразки прославлений спортсмен сказав, що прагне реваншу! Але коли вода буде теплішою.

Животные, Прочее, свідок

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