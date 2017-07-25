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У Флориді помер найстаріший у світі ламантин Снуті

25 липня 2017, 00:38
У Флориді помер найстаріший у світі ламантин Снуті

Ламантина не стало через два дні після його дня народження. А виповнилося ссавцю 69 років! І це при тому, що живуть вони лише близько чотирьох десятків років, а в дикій природі - взагалі не більше 10.

Снуті абсолютний рекордсмен не тільки за віком, він перший ламантин, народжений у неволі. У музеї Південної Флориди для нього тільки й встигали збільшувати акваріум. Тварина була справжньою зіркою океанаріуму, на її честь там завжди влаштовували великі свята. Від чого ж помер Снуті, поки невідомо.

Животные, свідок

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