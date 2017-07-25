Двох слонів, що потопали, врятували на Шрі-Ланці

Військово-морські сили помітили нещасних тварин аж за кілометр від берега. Припускають, слони хотіли перейти лагуну Коккілай і сильна течія віднесла їх у море. Аби витягти на берег бідолашних, які ледь трималися на воді, довелося влаштувати масштабну рятувальну операцію. Тривала вона аж 12 годин. Витягали велетнів за допомоги мотузок. За цим, затамувавши подих, спостерігали туристи.

До слова, це вже не перша така пригода. 12 липня військові вже рятували слона, якого віднесло у відкрите море аж на 8 кілометрів. Тоді порятунок теж був успішним.