Батько-водій заснув за кермом і згубив сина й доньку

Жахлива трагедія сталася вранці на Житомищині. У страшному зіткненні двох автомобілів загинули брат і сестра. Вони разом із батьком їхали в легковику. Якоїсь миті 59-річний чоловік заснув, і машина на повній швидкості врізалася у припарковану на узбіччі вантажівку.

Від потужного удару автомобіль буквально розірвало. 29-річний син та 22-річна донька водія загинули миттєво. Їхній батько в лікарні. Кермувальник вантажівки не постраждав.