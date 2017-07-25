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Батько-водій заснув за кермом і згубив сина й доньку

25 липня 2017, 02:51
Батько-водій заснув за кермом і згубив сина й доньку

Жахлива трагедія сталася вранці на Житомищині. У страшному зіткненні двох автомобілів загинули брат і сестра. Вони разом із батьком їхали в легковику. Якоїсь миті 59-річний чоловік заснув, і машина на повній швидкості врізалася у припарковану на узбіччі вантажівку.

Від потужного удару автомобіль буквально розірвало. 29-річний син та 22-річна донька водія загинули миттєво. Їхній батько в лікарні. Кермувальник вантажівки  не постраждав.

ДТП, Здоровье, свідок

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