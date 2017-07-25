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У Запоріжжі ремонтують кабінети в мерії, а військовий гуртожиток розвалюється

25 липня 2017, 07:29
У Запоріжжі ремонтують кабінети в мерії, а військовий гуртожиток розвалюється

У Запоріжжі родини військових повстали проти чиновників. Люди живуть в аварійному будинку й уже бояться за свої життя, адже їхні оселі тріщать по швах, у кімнатах суцільний грибок. Влада запевняє - грошей на ремонт немає, натомість у мерії оновлюють кабінети.

Мешканці вже стомилися чекати й готові на радикальні кроки. Перекривати дороги або ж переселятися до кабінетів можновладців. Поговорити з представниками департаменту житлово-комунального господарства нам не вдалося. Вони немов води до рота набрали.

Общество, свідок, Служебные преступления

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