У Запоріжжі ремонтують кабінети в мерії, а військовий гуртожиток розвалюється

У Запоріжжі родини військових повстали проти чиновників. Люди живуть в аварійному будинку й уже бояться за свої життя, адже їхні оселі тріщать по швах, у кімнатах суцільний грибок. Влада запевняє - грошей на ремонт немає, натомість у мерії оновлюють кабінети.



Мешканці вже стомилися чекати й готові на радикальні кроки. Перекривати дороги або ж переселятися до кабінетів можновладців. Поговорити з представниками департаменту житлово-комунального господарства нам не вдалося. Вони немов води до рота набрали.