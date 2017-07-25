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У столиці садисту-гицелю присудили півроку ув'язнення

25 липня 2017, 08:34
У столиці садисту-гицелю присудили півроку ув'язнення

Шкуродера за ґрати! Голосіївський суд Києва визнав винним Дмитра Кияницю. Чоловіка, який у квітні торік жорстоко побив власного кота. На подвір'ї будинку 30-річний садист прив'язав тваринку до дерева і взявся несамовито лупцювати бідолашного шлангом.

Переламав коту кістки, таз, ребра і розбив мордочку. Усе це жахіття на відео зняли сусіди. Вони й викликали правоохоронців. Під час суду шкуродер зізнався у скоєному. Покарали його шістьма місяцями тюрми.

Животные, свідок, Суды

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