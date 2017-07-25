Містечко на Алясці у скорботі через загибель легендарного кота-мера

Помер кіт, який 20 років був почесним мером містечка Талкітна на Алясці. Про смерть Стаббса повідомила родина, яка володіла крамницею, де він мешкав. Містечко Талкітна, де мешкає всього 900 людей, обрало кота своїм мером ще у 1998-му році. Стаббс, який любив пити воду зі склянок з-під Маргарити, швидко став популярним, до нього приїздили туристи.

У поселенні є міська рада, але немає мера-людини. Кіт пережив напад собаки у 2011-му році й хибне повідомлення про смерть у 2013-му році. Останні роки свого життя чотирилапий мешкав удома, а не в крамниці. Можливо, його "посаду" обійме одне з котенят родини Споун.