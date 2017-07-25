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Чудотворні ікони мандрують Україною на шляху до Києва

25 липня 2017, 13:03
Чудотворні ікони мандрують Україною на шляху до Києва

Одинадцять чудотворних ікон Божої матері привезуть до Києва з різних куточків України, аби вже цього четверга завершити традиційний молебень на Володимирській гірці до Дня Хрещення Русі. А поки святині подорожують українськими містами.

У Черкасах півтисячі вірян зустрічали православну святиню - Почаївську ікону Божої Матері. Чудотворний образ привезли з Почаївської лаври, що на Тернопільщині.

А так проходить молебень в Умані. Парафіяни зібралися, аби вклонитися чудотворній іконі Нерукотворного Спаса, якій уже понад 300 років.

Продовжує мандрувати Україною Касперівська ікона Божої Матері. Ця чудотворна святиня прибула до Свято-Георгіївського Подвір'я Свято-Миколаївського жіночого монастиря, що в Рівному.

У Львові з великою радістю зустріли чудотворний образ Божої Матері "Призри на смирення" зі столичного Свято-Введенського монастиря.

Радомишльська ікона вже побувала в Сумах, Конотопі та Чернігові. Люди просять Богородицю допомогти.

Общество, свідок

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