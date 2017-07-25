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Серіал "Елементарно" повертається на НТН

25 липня 2017, 13:48
Серіал "Елементарно" повертається на НТН

Серіал "Елементарно" повертається на НТН. Вже завтра глядачі зможуть побачити прем'єрний показ четвертого сезону. В центрі сюжету сучасний Шерлок Холмс - колишній наркоман, який поїхав у Нью-Йорк на лікування. А після реабілітації залишився в Брукліні як консультант поліції. У розслідуваннях йому допомагає доктор Джоан Ватсон.

У нових серіях детектив розслідує загадкову справу про жінку, чоловіка якої підозрюють у вбивстві, а сама вона зникла безвісти. Серіал йтиме на НТН по буднях о 21:30, по дві серії одразу.

Пресс-центр, свідок

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