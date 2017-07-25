"Тимчасово померлі велосипедисти" - у Херсоні пройшла акція на захист водіїв двоколісних

Велосипедистам урвався терпець і вони вимагають їх не вбивати. У Херсоні пройшла акція за відомим у світі форматом "Тимчасово померлі велосипедисти". Аби побачили та почули водії, херсонські велосипедисти зібралися на акцію. Із закликом "не вбивайте нас" вишикувалися біля дороги, потому частина з них мовчки лягла на асфальт, імітуючи смерть після ДТП.

Останньою краплею, кажуть, стала загибель херсонської паралімпійки Олени Савченко, яку в червні збив КАМАЗ під час тренування. У тій аварії тяжко травмувався ще один велосипедист. За словами організаторів, лише за час підготовки акції на Херсонщині було кілька тяжких ДТП, в яких постраждали велосипедисти. А з початку року в Україні загинуло три сотні водіїв двоколісних.