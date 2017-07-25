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Курйозний випадок у Китаї - дуже товстого собаку прийняли за вагітну тварину

25 липня 2017, 20:38
Курйозний випадок у Китаї - дуже товстого собаку прийняли за вагітну тварину

Рятували собаку, думаючи, що тварина вагітна, а вона виявилася просто дуже товстим псом. Волохатого безхатька, який жалісно скавчав, помітили перехожі на станції підземки в місті Далянь у Китаї. "Вона ось-ось народить", - були впевнені розчулені пасажири. Собаку негайно відвезли у ветеринарну клініку. Але вердикт лікаря ошелешив - це гладкий пес! Сам він вже не міг пересуватися, його заносили до приміщення на ношах, на які, до речі, заманювали їжею.

Нині за товстуном доглядають волонтери, собака на дієті, і його здоров'я вже поза небезпекою.

Животные, свідок

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