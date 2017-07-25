В італійському містечку В'яреджо виготовляють п'яту частину всіх супер'яхт для супербагатіїв

У морській гавані Монако завжди купа яхт. Це атрибут розкішного життя й добра можливость продемонструвати своє нове багатство. Яких плавзасобів тут тільки не бачили! Місцеві розповідають легенду про власника шикарного судна, який навіть підвозив на ньому дітей у школу й додому. Втім мало хто знає, що п'яту частину всіх супер'яхт роблять у маленькому італійському місті В'яреджо в Тоскані, це за 300 км від Монако. В'яреджо спеціалізується на супер'яхтах, довжина яких починається від 24 метрів - це як середній басейн, а окремі зразки перевищують сто метрів. Таке собі можуть дозволити тільки найзаможніші з багатіїв. Торік у всьому світі було продано аж 370 супер'яхт на загальну суму майже 3,5 млрд євро. Це третина річного бюджету України. А найдорожчою стала яхта за 155 млн євро.

Звісно, навіть незважаючи на потік заможних покупців, охочих витратити гроші на цю розвагу, італійські фірми стикаються з конкуренцією з боку німецьких, голандських і навіть китайських виробників яхт. Останні суперники по бізнесу, які мають у своєму розпорядженні більш дешеву робочу силу й матеріали, правлять за судна дешевше. Та італійці на це не зважають - кажуть, що вони роблять екслюзив!