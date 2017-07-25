Рідкісні кадри з горбатою китихою, що повністю вистрибнула з води, зафільмували біля берегів Південної Африки

Сорокатонна грація, від спостерігання якої відпадає щелепа. Біля берегів Південної Африки очевидцям вдалося зняти, як з води повністю вистрибнула величезна горбата китиха! Група дайверів відправилася ловити сардин. Риби не спіймали, зате побачили горбатих китів - маму з дитинчам. Вони бавилися у воді, періодично вистрибуючи.

Цікаво, що на відміну від дельфінів і косаток, горбачі не полюбляють літати. А тут сімейка розважалася по-справжньому, й навіть сорок тонн ваги не завадили киту здійнятися в повітря!