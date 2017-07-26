Грабіжник-невдаха застряг у вентиляційному вікні

У Львові двоє спільників залізли обікрасти чужий підвал, але вибратися не змогли. Шум почули мешканці будинку й заблокували грабіжників. Один із них намагався втекти від розгніваних людей через вентиляційне вікно підвалу, але застряг! Для надійності мешканці зв'язали йому руки дротом.

У такому вигляді його й побачили поліцейські, які приїхали за викликом. У підвалі затримали ще одного горе-грабіжника, якого теж чатували мешканці будинку. Злодії так нічого й не вкрали, утім відповідатимуть перед законом за спробу крадіжки.