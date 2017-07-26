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У США Комісія з лотерей відмовилась виплатити переможцеві виграш у 5 млн доларів

26 липня 2017, 01:28
У США Комісія з лотерей відмовилась виплатити переможцеві виграш у 5 млн доларів

Ще у жовтні на автозаправній станцій в Лонг-Біч 16-річний підліток придбав п'ять лотерейних квитків. І один з них виграв п'ять мільйонів доларів! Але комісія відмовилася виплатити гроші, бо кажуть, переможець - неповнолітній. Але батько підлітка наполягає, що це він купував квитки разом із хлопцем. І подав позов з вимогою виплатити йому мільйони! У позові проти Комісії з лотерей та компанії, що володіє автозаправною станцією, йдеться, що коли вони купували квитки, у сина не попросили документів, аби дізнатися його вік. Тож юристи кажуть - не все ще втрачено.

Більшість людей підтримують переможців і вважають, що каліфорнійців просто вирішили надурити. Винагороду ж хотів отримати батько, він повнолітній. Право на виграш треба поважати. На що в комісії відповідають, що вони вивчили усі матеріали, в тому числі записи моменту придбання квитка з камер спостереження. Більш того, твердять, що роблять так щоразу, коли купується виграшний квиток. Тепер американців чекає новий судовий серіал.

Прочее, свідок

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