Активістці, котра захищає проспект Ватутіна, погрожують невідомі

Авторці петиції, що вже більше року бореться проти перейменування проспекту Ватутіна на Шухевича, погрожують розправою. Про це Олена Бережна розповіла журналістам Свідка і каже, що нині може стати жертвою злочинців лише за власну громадянську позицію та ініціативу.



Поки правоохоронці з'ясовують хто погрожував правозахисниці, жінка готується до нових баталій у суді. 31-го серпня Окружний адміністративний суд має поставити крапку у справі перейменування проспекту.