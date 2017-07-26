Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 26 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Активістці, котра захищає проспект Ватутіна, погрожують невідомі

26 липня 2017, 02:16
Активістці, котра захищає проспект Ватутіна, погрожують невідомі

Авторці петиції, що вже більше року бореться проти перейменування проспекту Ватутіна на Шухевича, погрожують розправою. Про це Олена Бережна розповіла журналістам Свідка і каже, що нині може стати жертвою злочинців лише за власну громадянську позицію та ініціативу.

Поки правоохоронці з'ясовують хто погрожував правозахисниці, жінка готується до нових баталій у суді. 31-го серпня Окружний адміністративний суд має поставити крапку у справі перейменування проспекту.

Общество, Покушения, свідок, Суды

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Речовий доказ
Речовий доказ
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab