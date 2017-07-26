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На Львівщині чоловіка судитимуть за викрадення пасовища

26 липня 2017, 03:00
На Львівщині чоловіка судитимуть за викрадення пасовища

Від села до вкраденого пасовища - усього кілометр відстані, але знайти скандальну ділянку - не просто. Цим і скористався злодій. Крав землю просто серед білого дня. Спритник бульдозером зрізав верхній шар грунту і продавав його. За один кузов землі просив півтори тисячі гривень. Покупці приїздили своїми вантажівками і вже із чорноземом тікали польовою дорогою на трасу, подалі від людських очей. За кілька місяців у такий спосіб продав ціле пасовище.

Справу по викраденню пасовища вже скерували до суду. Незабаром аграрій отримає вирок. Тим часом селяни планують розрівняти грунт на обдертій ділянці і спробувати повернути родючі властивості цій землі.

Аферы, Ограбления, свідок

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