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Лісові пожежі нищать курорти Франції та Італії

26 липня 2017, 03:51
Лісові пожежі нищать курорти Франції та Італії

Ніццу та Сен-Тропе може знищити вогонь. У Франції вирують маштабні пожежі, які охопили відомі курорти. Згоріли житлові будинки, влада проводить евакуацію.

В комуні Каро, яка досить близько до Ніцци, вогонь теж знищив кілька будинків. У реґіоні також оголошений надзвичайний стан. Вже півсотні людей були змушені покинути свої домівки та переїхати до тимчасового притулку. Побороти смертельно небезпечну стихію намагаються три сотні пожежників.

Катастрофы, Пожары, свідок

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