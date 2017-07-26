Лісові пожежі нищать курорти Франції та Італії

Ніццу та Сен-Тропе може знищити вогонь. У Франції вирують маштабні пожежі, які охопили відомі курорти. Згоріли житлові будинки, влада проводить евакуацію.



В комуні Каро, яка досить близько до Ніцци, вогонь теж знищив кілька будинків. У реґіоні також оголошений надзвичайний стан. Вже півсотні людей були змушені покинути свої домівки та переїхати до тимчасового притулку. Побороти смертельно небезпечну стихію намагаються три сотні пожежників.