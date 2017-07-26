На Півдні України моляться чудотворному Спасу на його шляху до столиці

Вже за два дні до столиці привезуть 11 чудотворних ікон. Бо напередодні дня Хрещення Русі на Володимирській гірці проведуть масовий молебень. Серед святинь, що везуть до Києва - ікона "Спас Нерукотворний". Двадцять років тому, кажуть віряни, на ньому майже нічого не було видно, і раптом він сам відновився.



Ікона "Спас Нерукотворний" постійно знаходиться у Борисо-Глібському жіночому монастирі на Харківщині. Звідти її повезли вірянам на Херсонщину та у Миколаївську область. У своїх молитвах перед образом люди просять про зцілення.