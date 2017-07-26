Рятувальники нагадують про важливість дотримання правил поведінки у воді

Через збільшення кількості потопельників рятувальники вкотре нагадують правила поведінки у воді. Відпочивальникам роздають пам'ятки, а для найзацікавленіших влаштовують майстер класи.

Надзвичайники кажуть, найчастіше доводиться рятувати людей, які не вміють плавати або лізуть у воду на підпитку. Рятувальники навчають: коли ви побачили, що людина тоне, до неї слід підпливати ззаду, так безпечніше і для вас, і для потерпілих.