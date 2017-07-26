Швейцарського різуна бензопилкою оголосили у міжнародний розшук

Чоловіка, який із бензопилкою напав на людей у Швейцарії, оголосили у міжнародний розшук. Нагадаю, озброєний мотопилкою 51-річний Франк Врузіс почав безжально різати перехожих. Потім сів до машини і втік. Згодом його помітили в лісі неподалік кордону з Німеччиною. Та затримати злочинця не вдалося.

Поліція з'ясувала - останні кілька тижнів Франк жив у лісі і страждав на депресію. Чому вирішив напасти - досі невідомо. Чотирьох із п'ятьох постраждалих, яких він поранив, вже виписали з лікарні.