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Швейцарського різуна бензопилкою оголосили у міжнародний розшук

26 липня 2017, 08:02
Швейцарського різуна бензопилкою оголосили у міжнародний розшук

Чоловіка, який із бензопилкою напав на людей у Швейцарії, оголосили у міжнародний розшук. Нагадаю, озброєний мотопилкою 51-річний Франк Врузіс почав безжально різати перехожих. Потім сів до машини  і втік. Згодом його помітили в лісі неподалік кордону з Німеччиною. Та затримати злочинця не вдалося.

Поліція з'ясувала - останні кілька тижнів Франк жив у лісі і страждав на депресію. Чому вирішив напасти - досі невідомо. Чотирьох із п'ятьох постраждалих, яких він поранив, вже виписали з лікарні.

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Убийства

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