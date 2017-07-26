"Бізнесмен" з Харкова торгував підробними дипломами престижної британської премії

Харків'янин Антон Саввов протягом сімнадцяти років продавав липові престижні премії Оксфордського університету й на цьому заробив мільйонні статки. Про такі оборудки українського бізнесмена йдеться в розслідуванні видання "Зе таймс". Підробну нагороду придбав собі й харківський метрополітен за 142 тисячі гривень.



Престижні дипломи, які друкує харківський бізнесмен, в Антикорупційному буро називають шахрайством. Адже блискуча нагорода коштує десять тисяч фунтів стерлінгів! Антон каже, брав гроші не за папірці, а за урочистості вручення премій.