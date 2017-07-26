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На телеканалі НТН починається прем'єрний показ четвертого сезону серіалу "Елементарно"

26 липня 2017, 09:49
На телеканалі НТН починається прем'єрний показ четвертого сезону серіалу "Елементарно"

В центрі сюжету сучасний Шерлок Холмс - колишній наркоман, який поїхав у Нью-Йорк на лікування. А після реабілітації залишився в Брукліні як консультант поліції. У розслідуваннях йому допомагає доктор Джоан Ватсон.

У нових серіях детектив розслідує загадкову справу про жінку, чоловіка якої підозрюють у вбивстві, а сама вона зникла безвісти. Серіал йтиме по буднях о 21:30, по дві серії одразу.

Общество, свідок

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