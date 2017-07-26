В Ужгороді супермаркет торгує смаженою куркою з хробаками

Курка-гриль із живими хробаками. Саме таку придбала дівчина в одному з супермаркетів Ужгорода. Та маленьких тварин помітила, лише коли вже наїлася цього м'яса разом зі своїм другом. Обидвоє врешті потрапили до лікарні із температурою та болями у животі.

Вже за кілька днів епідеміологи мають оприлюднити результати своїх досліджень. Можливо, тоді стане зрозуміло, чому хробаки не померли під час термічної обробки. Припускають, що вони потрапили вже в готовий продукт.