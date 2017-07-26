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В Ужгороді супермаркет торгує смаженою куркою з хробаками

26 липня 2017, 10:34
В Ужгороді супермаркет торгує смаженою куркою з хробаками

Курка-гриль із живими хробаками. Саме таку придбала дівчина в одному з супермаркетів Ужгорода. Та маленьких тварин помітила, лише коли вже наїлася цього м'яса разом зі своїм другом. Обидвоє врешті потрапили до лікарні із температурою та болями у животі.

Вже за кілька днів епідеміологи мають оприлюднити результати своїх досліджень. Можливо, тоді стане зрозуміло, чому хробаки не померли під час термічної обробки. Припускають, що вони потрапили вже в готовий продукт.

Здоровье, свідок, Служебные преступления

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