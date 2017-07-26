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Іноземні відпочивальники отруїлися на Прикарпатті

26 липня 2017, 11:21
Іноземні відпочивальники отруїлися на Прикарпатті

Тринадцятеро людей із тяжким отруєнням потрапили до лікарні на Прикарпатті. Усі вони - відпочивальники одного з санаторіїв Івано-Франківщині. Постраждалим від 12 до 20 років, і більшість пацієнтів - це німці та поляки.

Їм стало зле вночі. Нині стан уже стабільний. Медики з'ясовують причини отруєння. І відомо, що з 80 відпочивальників більше ніхто не звертався по допомогу лікарів. Тепер головне питання - де та що їли туристи. Є ймовірність, що підхопити інфекцію могли за межами санаторію.

Здоровье, свідок

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