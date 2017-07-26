Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 26 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Запорізькі надзвичайники вдруге рятують обгорілих дітей - власною кров'ю

26 липня 2017, 12:18
Запорізькі надзвичайники вдруге рятують обгорілих дітей - власною кров'ю

У Запоріжжі медики продовжують боротьбу за життя маленької Дарини Яковлевої, яка минулого тижня гралася сірниками та підпалила себе. В опіковому центрі, де нині знаходиться мала, ще двоє дітей, які так само стали жертвами вогню. Малюкам необхідна пересадка штучної шкіри та кров. Донорами вирішили стати надзвичайники, які й рятували дітей.

Рятувальники та медики закликають людей не бути байдужими до чужого горя. Кожна крапля крові - це шанс на порятунок та одужання.

Здоровье, Несчастные случаи, Общество, Пожары, Помогите, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Страх у твоєму домі"
Серіал "Страх у твоєму домі"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab