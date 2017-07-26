Запорізькі надзвичайники вдруге рятують обгорілих дітей - власною кров'ю

У Запоріжжі медики продовжують боротьбу за життя маленької Дарини Яковлевої, яка минулого тижня гралася сірниками та підпалила себе. В опіковому центрі, де нині знаходиться мала, ще двоє дітей, які так само стали жертвами вогню. Малюкам необхідна пересадка штучної шкіри та кров. Донорами вирішили стати надзвичайники, які й рятували дітей.

Рятувальники та медики закликають людей не бути байдужими до чужого горя. Кожна крапля крові - це шанс на порятунок та одужання.