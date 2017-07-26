Фешн-фотограф з Сінгапуру у 50 виглядає юним красенем

50-річний фотограф з Сінгапуру Чуандо Тан підкорив соцмережі своїм тілом. Інтернет-користувачі, зокрема дівчата, дивуються, що воно у нього наче у 20-річного юнака. А от сам Тан каже, що зберіг таку форму завдяки генам, постійним заняттям у спортзалі та поїданням хайнаньської курки. Це китайська страва з курячого бульйону, рису та відварної курятини.

Нова зірка інтернету працює фешн-фотографом з 96-го року, а також є співвласником студії. У своєму інстаграмі має 230 тисяч підписників. І відомо, що тридцять років тому Тан був однією з найпопулярніших моделей Сінгапуру.