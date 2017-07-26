Моторошна загибель на Вінниччині - 48-річного чоловіка розірвало на шматки від вибуху гранати

Все сталося в Погребищі в приватному будинку, де мешкала ціла родина. Відомо, що чоловік збирався на заробітки, тож перекладав речі. Якоїсь миті в його кімнаті рвонуло! Вибуховою хвилею дружину та брата господаря відкинуло врізнобіч. Вони лише забилися. А ось сам чоловік помер миттєво.

Згодом з'ясувалося, що граната вибухнула просто в нього в руках. Зараз правоохоронці встановлюють всі деталі трагедії. Версію самогубства вони вже виключили. До слова, з оселі ще вилучили десяток ножів, стилети, сюрикен та кількадесят патронів. Найімовірніше, весь цей арсенал загиблий привіз із зони АТО, де прослужив добровольцем близько року.