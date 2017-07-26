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У Британії співробітники зоопарку були змушені застрелити вовчицю, яка нещодавно народила п'ятьох малюків

26 липня 2017, 16:08
У Британії співробітники зоопарку були змушені застрелити вовчицю, яка нещодавно народила п'ятьох малюків

Чотирилапа породілля втекла з парку дикої природи Котсуолда в Бетфорді. Її помітили біля жвавої траси, тому вже не могли використовувати транквілізатори, щоб приспати тварину. Вирішили стріляти на ураження, адже хижачка, яка помітила переслідувачів, почала шкіритися на них.

Вовчиця Ембер менш як місяць тому народила дитинчат. Спеціально для цього зі Швеції їй привозили кавалера Ешема. Це було перше потомство диких вовків у парку за 47 років! Співробітники звіринця сумують, що Ембер не стало, але кажуть, що безпека людей важливіша.

Животные, свідок

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