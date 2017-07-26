Школярка на велосипеді зомліла і впала під колеса машини патрульних у Сумах

Дівчина відчула себе зле на мосту, зупинилась. Утім, не втримала рівноваги і полетіла на проїжджу частину. Лише якимось дивом полісмени її не переїхали. Тож школярка відбулася тільки подряпинами. Копи надали їй першу медичну допомогу та викликали швидку медичну допомогу та батьків. Сам смертельно небезпечний момент зафіксував відеореєстратор.

Патрульна поліція міста Суми попереджає громадян, щоб були більш уважними в спеку і не перебували тривалий час на сонці.