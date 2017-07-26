Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 26 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

14-річна школярка самотужки прибрала зону відпочинку, яку засмітили дорослі й ігнорували комунальники

26 липня 2017, 19:08
14-річна школярка самотужки прибрала зону відпочинку, яку засмітили дорослі й ігнорували комунальники

Півострів Бригантина на узбережжі Південного Бугу - мальовнича зона відпочинку у середмісті Вінниці. Тут щодня дуже людно. Гуляють з дітьми, засмагають, випивають. Швидко місцина перетворилася на смітник. Аж днями тут раптом стало дуже чисто. Та, як виявилося, комунальники тут ні до чого. Увесь парк самотужки прибрала тендітна дівчинка, 14-річна Марія.

Напередодні вона разом із однокласниками шукала місце для пікніку. Проте знайти незасмічену галявину підліткам так і не вдалося. Таке свинство обурило дівчину, тож наступного ранку школярка, озброївшись сміттєвими пакетами, прийшла прибирати. Так за два дні генерального прибирання дівчина сама зібрала аж півсотні мішків непотребу. Весь процес фотографувала, а згодом виставляла пости в соцмережах, аби нахабним відпочивальникам стало соромно. 

Люди навіть написали петицію, аби дівчину, яка самотужки замінила бригаду комунальників, нагородили. Її підписало вже більше 200 містян, і кількість голосів збільшується. Не залишили без уваги ініціативу дівчини й у міськраді. Кажуть, що наприкінці тижня на Марію очікує приємний сюрприз. А от комунальників зобов'яжуть прибирати цю територію після кожних вихідних.

Общество, Прочее, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab