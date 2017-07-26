14-річна школярка самотужки прибрала зону відпочинку, яку засмітили дорослі й ігнорували комунальники

Півострів Бригантина на узбережжі Південного Бугу - мальовнича зона відпочинку у середмісті Вінниці. Тут щодня дуже людно. Гуляють з дітьми, засмагають, випивають. Швидко місцина перетворилася на смітник. Аж днями тут раптом стало дуже чисто. Та, як виявилося, комунальники тут ні до чого. Увесь парк самотужки прибрала тендітна дівчинка, 14-річна Марія.

Напередодні вона разом із однокласниками шукала місце для пікніку. Проте знайти незасмічену галявину підліткам так і не вдалося. Таке свинство обурило дівчину, тож наступного ранку школярка, озброївшись сміттєвими пакетами, прийшла прибирати. Так за два дні генерального прибирання дівчина сама зібрала аж півсотні мішків непотребу. Весь процес фотографувала, а згодом виставляла пости в соцмережах, аби нахабним відпочивальникам стало соромно.

Люди навіть написали петицію, аби дівчину, яка самотужки замінила бригаду комунальників, нагородили. Її підписало вже більше 200 містян, і кількість голосів збільшується. Не залишили без уваги ініціативу дівчини й у міськраді. Кажуть, що наприкінці тижня на Марію очікує приємний сюрприз. А от комунальників зобов'яжуть прибирати цю територію після кожних вихідних.