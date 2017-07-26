У США поціновувач фастфуду приготував у себе на кухні 45-кілограмовий "Біг-Мак"

Натан Фігероа зробив усе, як у класичному бутерброді, - булка з кунжутним насінням, яловичина, сир, сотні дрібненьких шматочків солоних огірків, соус. Приготування нелегко далося диваку, приміром хлібець він ледь розрізав на три частини.

Врешті, м'ясний велетень був готовий! І Натан сів за трапезу. 192 тисячі калорій, які містяться в цьому гігантському бутерброді, що є нормою для здорових чоловіків на 80 днів, хлопець з'їв за 22 хвилини!