Двох лісників холоднокровно розстріляли під Борисполем на Київщині

Мертвих лісників серед дерев знайшов їхній колега. Працівник лісового господарства розповідає: вони втрьох косили траву, аж раптом почули стрілянину. Двоє сіли в машину й поїхали на розвідку. Але незабаром знову пролунали постріли. Бідолаха побіг з'ясовувати, що ж сталося. Через два кілометри знайшов тіла товаришів. Кулі влучили просто у груди.

Нині жахливу подію розслідують слідчі. Хто ж застрелив беззбройних людей, поки не відомо.