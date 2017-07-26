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Двох лісників холоднокровно розстріляли під Борисполем на Київщині

26 липня 2017, 22:07
Двох лісників холоднокровно розстріляли під Борисполем на Київщині

Мертвих лісників серед дерев знайшов їхній колега. Працівник лісового господарства розповідає: вони втрьох косили траву, аж раптом почули стрілянину. Двоє сіли в машину й поїхали на розвідку. Але незабаром знову пролунали постріли. Бідолаха побіг з'ясовувати, що ж сталося. Через два кілометри знайшов тіла товаришів. Кулі влучили просто у груди.

Нині жахливу подію розслідують слідчі. Хто ж застрелив беззбройних людей, поки не відомо.

свідок, Убийства

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Дай Бог чтоб нашли подонков. И то же расстрелять. Можно без суда. Наши"вильни" понимают только силу.
Справедливый 26.07.2017, 22:26 ответить

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