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У Києві вибух газу пошкодив багатоповерхівку

26 липня 2017, 21:47
У Києві вибух газу пошкодив багатоповерхівку

Кілька годин тому в Києві стався потужний вибух. Рвонуло в багато-поверхівці в Голосіївському районі. Вибух був такої сили, що в будинку обвалилися перекриття між поверхами. У квартирах цієї миті були люди.

Вибух стався близько четвертої години, за попередньою версією - вибухнув газ на першому поверсі. Постраждала частина будинку, адже вибух попсував стіни. Рятувальники розібрали завал, евакуювали людей. Зараз мешканців виведено з будинку, в будинку знаходитися небезпечно.

Взрыв, Несчастные случаи, свідок

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Что то слишком часто в Голосеевском районе рвётся газ!
Олег 26.07.2017, 21:58 ответить

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