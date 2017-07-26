У Києві вибух газу пошкодив багатоповерхівку

Кілька годин тому в Києві стався потужний вибух. Рвонуло в багато-поверхівці в Голосіївському районі. Вибух був такої сили, що в будинку обвалилися перекриття між поверхами. У квартирах цієї миті були люди.

Вибух стався близько четвертої години, за попередньою версією - вибухнув газ на першому поверсі. Постраждала частина будинку, адже вибух попсував стіни. Рятувальники розібрали завал, евакуювали людей. Зараз мешканців виведено з будинку, в будинку знаходитися небезпечно.